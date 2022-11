Pedro Sánchez fija las líneas rojas para pactar, entre ellas, el no al referéndum

Sánchez ha dado a conocer sus condiciones para alcanzar acuerdos de gobierno en un acto celebrado ante el Monumento a la Constitución en Madrid con el fin de dar solemnidad a su compromiso. "El PSOE aspira a ganar las elecciones y antes de decir con quién queremos ir, queremos plantear a los españoles a dónde queremos ir", ha asegurado el candidato socialista en su declaración.

Entre los seis principios innegociables para el PSOE, está el rechazo a un referéndum de autodeterminación en Cataluña, Galicia o País Vasco, aunque Sánchez ha insistido en su oferta de una reforma constitucional que avance hacia un modelo federal y reconozca la diversidad de los territorios.

Frente "a quienes quieren romper España, el PSOE va a reivindicar el derecho a convivir unidos entre todos los españoles", ha subrayado Sánchez. Otra de las líneas rojas para pactar es la derogación de la reforma laboral, la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y la puesta en marcha de un plan de choque contra el desempleo que favorezca, sobre todo, a los parados de larga duración. En el plano económico, el PSOE se compromete además a "no eludir la obligación de pagar la deuda pública".

Garantizar la independencia de las instituciones y rechazar el control político de la justicia, de las fuerzas de seguridad, de los órganos reguladores y de RTVE es otro de los puntos recogidos en el documento.

En este apartado, el PSOE reitera que reformará el sistema de designación de los miembros de los principales órganos constitucionales y que derogará la conocida ley mordaza, además de revisar la legislación electoral para que las listas sean abiertas. El PSOE incide además en que si gobierna, llevará a cabo una reforma fiscal justa y progresiva que contribuya al sostenimiento de las pensiones y de los servicios públicos y que revierta los recortes aplicados por el PP.

Los dos compromisos restantes que fijan los socialistas son reforzar la lucha contra la violencia de género y cumplir los compromisos con la UE, aunque renegociando los objetivos de déficit.

"Estos seis principios son básicos para la formación de un gobierno liderado por el PSOE. Las políticas derivadas de ellos y no las ambiciones, ni los sillones, harán que la agenda de gobierno coincida con la de la sociedad", subraya el texto.

Y todo, según el PSOE, con "el compromiso de decir siempre la verdad a los ciudadanos, sin escamotear los problemas reales" y "sin anunciar unas medidas en España y otras diferentes en Bruselas", en alusión crítica al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Las medidas recogidas en el documento son las que los socialistas defendieron en la anterior campaña y sobre las que se asentó el pacto firmado con Ciudadanos con el que Sánchez intentó la investidura.

El candidato ha considerado relevante insistir en estos principios para que los ciudadanos tengan claro "los pilares para construir los acuerdos con el resto de las fuerzas del cambio" sobre la base de que el PSOE gane los comicios.

"El patrimonio del cambio no es exclusivo del PSOE y no vamos a vetar a ninguna fuerza del cambio, pero si algo hemos aprendido, es que el cambio no tiene intermediarios. Cuanto más fuerte esté el PSOE siendo primera fuerza, ese cambio podrá llegar de manera más contundente", ha sostenido Sánchez en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas de los periodistas.

El secretario general del PSOE ha hecho hincapié en que España está en una "encrucijada" y en que los comicios tienen que resolver "muchas incógnitas, no para los próximos cuatro años, sino para los próximos diez y quince años". "El 26J va a determinar de manera clara cuál va a ser el rumbo que tome nuestro país para las próximas generaciones", ha advertido Sánchez.