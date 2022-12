Homs admite, tras el 26-J, que "el resultado del independentismo no es para tirar cohetes"

El cabeza de lista de CDC, Francesc Homs, ha admitido que "no es para tirar cohetes el resultado del independentismo", que tiene que hacer "deberes" aunque no está "muerto", al tiempo que ha recordado que a nivel estatal el PSOE "tiene la sartén por el mango" y "la llave de la gobernabilidad".

El Comité Ejecutivo Nacional de CDC ha analizado los resultados de las elecciones generales en una reunión celebrada en la sede central del partido en Barcelona. En la conferencia de prensa posterior, Homs ha remarcado que el PP estaba "eufórico" pero la victoria "no le sirve para nada" porque es el PSOE quien tiene "la sartén por el mango" y la "llave de la gobernabilidad".

"El PP gana pero el PSOE decide", ha apostillado. En este sentido, CDC esperará a que el PSOE "mueva ficha" y se siente a la mesa a negociar, aunque por el momento Homs ve a los socialistas tan "recluidos" como los de Podemos, participando ambos en una "carrera para quedarse en la oposición". En todo caso, Homs ha recordado que ya fijó 15 condiciones para la investidura, entre las que figura el referendo catalán y "echar al PP" de la Moncloa.

El dirigente convergente ha reconocido que "el resultado del independentismo no es para tirar cohetes", aunque ha descartado que "esté muerto" ni que sea un "calentón de verano" que pasará con el tiempo. Además, ha remarcado que tras las segundas elecciones generales "no sabemos como coño, permítanme la expresión, va a quedar esto" y ha añadido: "Estamos igual; ¿quieren decir que el independentismo está fatal?, que lo digan, pero en Cataluña hay gobierno y proyecto, en España no".

Crítico con el rechazo de ERC a una lista conjunta, Homs ha indicado que el independentismo tiene que hacer sus propias "lecturas" y "deberes" para articularse "mejor", pero ha señalado que cuando alguien tiene deberes por hacer significa que "está vivo". Preguntado por si le preocupa que ERC haya ganado a CDC en las generales, Homs ha respondido que le hubiera preocupado si la diferencia hubiera sido de "5 a 11" pero no con la distancia final de 8 a 9, al tiempo que se ha manifestado confiado con que tendrán grupo propio en el Congreso.

También ha descartado que los resultados de Convergència afecten en negativo al congreso de la refundación de julio con un argumento similar porque al final, ha razonado, los ocho diputados son "balsámicos" si se comparan con los cinco que le otorgaban las encuestas a pie de urna. Homs ha advertido de que los servicios jurídicos de CDC ya trabajan para dar una respuesta judicial por "tierra, mar y aire" al caso de las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de Antifraude, Daniel de Alfonso.

En este sentido, ha recalcado a Fernández Díaz de que lo que hizo "no se cura" con los resultados electorales de ayer del PP: "No sé qué hacía ayer brindado con cava, es de república bananera", ha criticado. Homs ha explicado asimismo que durante la reunión de la ejecutiva de CDC el exconseller de Justicia Germà Gordó ha reiterado que no participó en una conspiración contra el líder del partido, Artur Mas, como se podía interpretar de las conversaciones entre De Alfonso y Fernández Díaz.