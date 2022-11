Hernando, sobre el 'no' a la investidura de Rajoy: "Si el PSOE cambia de opinión, vamos a perder nuestra credibilidad"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha asegurado que el 'no' a la investidura de Mariano Rajoy va a mantenerse porque si los socialistas cambian de opinión, "perderán toda su credibilidad" y la confianza de los ciudadanos que les votaron el pasado 26 de junio.

Hernando ha afirmado que la postura del PSOE quedó clara el pasado sábado en la reunión del Comité Federal, cuando todo el partido respaldó al secretario general, Pedro Sánchez, en el voto negativo a la reelección de Rajoy. "Si el PSOE cambia de opinión, vamos a perder absolutamente toda nuestra credibilidad. Y uno de los problemas que tiene el PSOE es de credibilidad y tenemos que resultar creíbles ante los ciudadanos", ha reflexionado Hernando en declaraciones en 'Los desayunos de TVE'.

Por ello, el portavoz socialista en el Congreso ha añadido que no es posible "decir una cosa y quince días después, hacer otra". Este giro, ha insistido, haría "perder absolutamente toda la credibilidad y la confianza que los ciudadanos han depositado en el partido, en su proyecto político y en sus dirigentes" para decir no a Rajoy y al PP. "Que no se nos pida perder toda la credibilidad", ha rogado Hernando, quien ha remarcado que Rajoy cuenta con otras alternativas para ser investido que no pasen por el PSOE.

El portavoz socialista ha expresado su respeto hacia la figura del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, pero ha dicho no compartir su posición de que el PSOE debería abstenerse en favor de Rajoy en el último momento para evitar unas terceras elecciones. Fernández Vara afirmó al día siguiente del Comité Federal, que si Rajoy se presenta a la investidura con el apoyo de PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, lo que suma 170 escaños, alguien más tendría que ceder porque a ver "quién es el guapo que dice no".