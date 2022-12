Echenique vincula sus resultados a "la campaña del miedo" de los "conservadores" y del PSOE

Pablo Echenique en Espejo Público | ondacero.es

Podemos va a hacer a partir de este miércoles un estudio demoscópico, bajo la dirección de su secretaria de Análisis Político y Social, Carolina Bescansa, para averiguar por qué ha perdido más de un millón de votos desde las generales de diciembre y qué "errores" ha cometido en los últimos seis meses.

El secretario de Organización, Pablo Echenique, ha reconocido en una entrevista en Onda Cero, que "es evidente que algo hemos hecho mal" y ha defendido que una encuesta es la mejor forma para obtener "datos" en los que basar el análisis de sus resultados electorales.

Ha subrayado además que el estudio tendrá los "estándares más altos de profesionalidad" y que Bescansa es "una de las mayores expertas en demoscopia de España". Tras remarcar que "seguro" que han "cometido errores" para obtener un resultado que está muy por debajo de sus expectativas, Echenique ha hecho hincapié en que Podemos no quiere "emitir opiniones precipitadas" sobre las causas y que prefieren ver antes los datos que arroja esa encuesta.

Entre las "intuiciones" y "muchas hipótesis" que baraja la dirección del partido, ha destacado la "campaña del miedo". "Hemos vivido todos una campaña del miedo. Los partidos conservadores, como es habitual en ellos, han apelado al miedo al cambio han intentado apelar a sentimiento atávico del miedo al cambio. Sorprendentemente, el PSOE a pesar de ser una fuerza progresista ha decidido apostar por el mismo estilo de campaña, en lugar de apostar por intentar vencer al PP que era lo que hacía antes de que existiera Podemos, ha utilizado el mismo tipo de estrategia y quizás eso ha funcionado. Quizás la campaña del miedo ha tenido el efecto esperado por parte de las formaciones que la han usado".

También ha apuntado que "si las fuerzas progresistas nos hubiéramos agredido menos, y nosotros lo hemos intentado, probablemente el campo conservador no hubiera subido y ahora Rajoy no estaría en mejores condiciones de ser presidente", ha opinado el dirigente de Podemos, justo lo contrario que el fundador Juan Carlos Monedero, para quien en Unidos Podemos no han sido suficientemente beligerantes con el PSOE.

A ese respecto, ha elogiado la capacidad de interpretar la realidad de Monedero, pero ha dicho que prefiere "comprobar" ese argumento con la encuesta que han diseñado. Ha apuntado también que, aunque el 'brexit' y las negociaciones de investidura han sido factores "determinantes" del resultado del 26-J, no sabe en qué sentido: "No sabemos si han beneficiado a Unidos Podemos o a otras fuerzas", ha asegurado.

Sobre su posición en una posible sesión de investidura de Rajoy, ha insistido en que "quien tenga más apoyos parlamentarios será investido presidente" y en que es escenario que ve más probable es que Rajoy sea investido con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, lo que ha considerado una "mala noticia".