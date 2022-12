Echenique pide solucionar con "amor" los conflictos internos y asegura que si no lo consigue se "extirparán las malas hierbas"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha hecho un llamamiento interno a los miembros de la dirección de su formación para que cesen las pugnas internas, que se han reavivado tras la pérdida de más de un millón de votos en las elecciones generales del 26 de junio, y ha asegurado que su intención es resolverlas con "amor" pero que, si es necesario, será "contundente" para "extirpar las malas hierbas de las violencias enquistadas".

"Ya sabéis que yo soy mucho de amor y eso, pero no me resisto a añadir algo también necesario para este momento", comienza explicando Echenique, antes de avanzar cuál será su proceder para atajar la crisis interna que se ha reabierto, y que gira en torno a la responsabilidad por la pérdida de votos que unos --los próximos al número dos, Iñigo Errejón-- achacan a la alianza con IU, y otros --los afines al secretario general, Pablo Iglesias--, relacionan con la estrategia de campaña demasiado 'moderada'.

"Ante cualquier conflicto interno, desde la Secretaría de Organización se buscará en un primer momento la solución mediada, amorosa, consensuada y de sentido común. En caso de que la vía del amor y los cuidados se demuestre inútil, se actuará de manera contundente, decidida, concreta y grave contra quienes no comprendan (hablo en general; no de este órgano) que las guerras internas nos desangran, nos queman y nos hartan", avisa.

En esta línea, continua defendiendo que "para que crezca el amor no sólo hay que regarlo sino también extirpar las malas hierbas de las violencias enquistadas". "Sé que no hará falta, pero siempre es bueno tener un plan B cuando el amor no gana", concluye, en un tono que, según ha explicado el propio Echenique a eldiario.es, pretendía ser jocoso.

El mensaje de Echenique llegó después del cruce de acusaciones que los llamados 'errejonistas' y 'pablistas' protagonizaron el lunes a través de canales oficiosos y anónimos en la red social Telegram, por lo que algunos de los dirigentes del partido morado consultados consideran que el secretario de organización buscaba reprender y frenar este tipo de comportamientos, y llamar a la paz interna.

Sin embargo, ha habido también dirigentes y exdirigentes, como es el caso del exmiembro de la Ejecutiva, Juan Carlos Monedero, que han hecho públicas sus críticas. En concreto, el cofundador criticó que la campaña diseñada por Errejón fue "errónea" por "primar el marketing antes que el contenido".

Por su parte, el secretario Político, Iñigo Errejón, ha defendido la estrategia de campaña y ha manifestado que, a su juicio, uno de los motivos que ha llevado a la pérdida de votos ha sido la confluencia porque "no ha funcionado" y porque ha llevado a su formación a quedarse "atrapada" en "etiquetas más estrechas".