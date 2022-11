Batet reconoce que los resultados del PSOE el 26-J no son los deseados y dice que el "miedo" a Podemos aseguró la victoria del PP

La cabeza de lista del PSC en las generales y secretaria de Estudios del PSOE, Meritxell Batet, ha reconocido que los resultados obtenidos por su partido el 26 de junio no son los deseados ni en Cataluña ni en España y ha opinado que el miedo a un gobierno de Podemos aseguró "la victoria del PP".

En una intervención durante el Consell Nacional extraordinario de los socialistas catalanes, la dirigente política ha afirmado que "la perspectiva de que Podemos fuera alternativa aseguró la victoria de la derecha", y ha agregado que "acabar con el bipartidismo tiene como efecto la fractura de la izquierda, lo que lleva a perpetuar a la derecha en el gobierno".

"No es una buena noticia", ha apostillado. En un discurso de autocrítica, Batet ha reivindicado los valores de la socialdemocracia de justicia social, igualdad y solidaridad, y ha abogado por que los socialistas conecten de nuevo con la sociedad ante "un problema de empatía con sus conciudadanos".

A su juicio, la profesionalidad los ha llevado a aparecer "con cierto distanciamiento con el ciudadano" y a ser percibidos "como parte del poder, no como uno de los que lo queremos democratizar". Entiende que los socialistas no han sido "capaces de traducir sus buenas ideas en victorias electorales", algo que también sucede en otros países de Europa en un momento de crisis económica.

Nada más empezar su discurso, la cabeza de lista del PSC ha aseverado que los comicios de junio no deberían haberse producido después de que los resultados del 20 de diciembre en España hubieran "dado una mayoría de diferentes partidos para configurar una alternativa al PP".

Esta alternativa que "era posible", ha apuntado, debería haber sido "ideológicamente transversal, compleja e insólita" pero "requería de los principales partidos del cambio buena fe y honestidad", ha dicho en referencia a Podemos. Para Batet, "sólo desde la confianza se puede construir alguna cosa" y los socialistas, tras las elecciones de diciembre, tomaron el reto y lideraron unas conversaciones ante "el mandato claro de la ciudadanía de que nos pusiéramos de acuerdo e hiciéramos fuera al PP".

En cambio, ahora, después de que Podemos desde la misma noche electoral "no quisiera el acuerdo" con el fin de "superar a los socialistas", Batet, que ha dicho no poner en duda la "legitimidad" de ningún partido, sí ha querido impugnar "la falta total de sentido del momento político y de haber perdido una oportunidad que hoy todos somos conscientes de que está más alejada".

Ahora cree que el PP está "más fuerte y en mejores condiciones de seguir gobernando". Emocionada cuando se ha referido a la exdiputada de Lleida Mònica Lafuente, porque no repetirá escaño, Batet no se ha dado por vencida y ha afirmado, contundente, que los socialistas quieren volver a ganar y que se rebelan y no se acomodan a la actual situación.