Rajoy: "Yo sí estoy dispuesto a hablar con Sánchez y no voy a pedir la dimisión de Rivera"

Mariano Rajoy ha tratado todos los temas de actualidad con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. A cuatro días de las elecciones generales del 26-J, el presidente en funciones ha asegurado que si gana los comicios intentará dialogar con todos los partidos "exactamente igual que lo hice tras el 20-D".

El candidato del PP para el 26-J ha explicado que el pasado mes de diciembre transmitió tanto a Pedro Sánchez como a Albert Rivera que "lo sensato es lo que se hace en toda Europa" refiriéndose a una gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos. Rajoy dice que eso hubiera sido "muy positivo, nos hubiéramos ahorrado el espectáculo de estos meses, y hubiéramos dado un buen mensaje a los agentes económicos y sociales dentro y fuera de España: 'un país que dice vamos a seguir con la recuperación económica".

A continuación, Rajoy lamenta que "en fin no me hicieron caso, no fueron capaces de plantear una alternativa, y aquí estamos en una situación que es ciertamente rocambolesca". Eso sí, el presidente en funciones ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas el 26-J.

Preguntado sobre los posibles pactos postelectorales, Mariano Rajoy se ha mostrado optimista y ha dicho: "Yo para facilitar las cosas diré que, yo sí estoy dispuesto a hablar con Sánchez y no voy a pedir la dimisión de Rivera".

Rajoy ha apelado a su "intuición" para decir que cree que no va a haber terceras elecciones y ha explicado que "el grado de irresponsabilidad de algunos no puede ser insuperable". Pero, ha matizado: "salvo que el señor Rivera y el señor Sánchez quieran hacer presidente al señor Pablo Iglesias. Pero no me parece una buena alternativa para España".

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a insistir en su apuesta por una gran coalición porque mantiene "somos fuerzas políticas, que aunque tengamos nuestras discrepancias coincidimos en lo fundamental".

Rajoy ha mostrado su faceta más divertida en varias ocasiones, incluso ha bromeado sobre las diferentes posturas podría adoptar Podemos ante un eventual referéndum en Cataluña. El político ha dicho que "mientras Iglesias no se declare demócrata cristiano, estoy tranquilo".

También se ha pronunciado sobre la corrupción asegurando que "si hubiera tenido información, habría actuado".