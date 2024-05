Elecciones catalanas 12M: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

Ha llegado el día. Es 12M y se celebran las elecciones catalanas. 2.187 urnas y 15.681.600 papeletas para las Elecciones en el Parlamento de Cataluña están ya cumpliendo su función en los diferentes colegios electorales este domingo. El PSC parte como favorito para alzarse con la victoria en estas elecciones catalanas. Y es que, la mayoría de las encuestas publicadas coinciden en que Illa se hará con el 30% de los votos.

Por ejemplo, en la encuesta realizada por 'NC Report' para 'La Razón' publicada hace unos días, el PSC resultaría claro vencedor, consiguiendo entre 39 y 40 escaños. Junts per Cat le seguiría (34/35 escaños), mientras que el tercer puesto sería para ERC con 24/25 escaños. El Partido Popular de Cataluña obtendría entre 13 y 14 escaños en el Parlament y la extrema derecha independentista Aliança Catalana conseguiría representación (1/3 escaños).

En España, es el método D’Hondt el sistema que se emplea para repartir los escaños o concejales entre las diferentes candidaturas de manera proporcional al número de votos obtenidos. Si aún no tienes claro a quién vas a votar y te empiezas a decantar por un posible voto en blanco, te contamos todos los detalles sobre lo que supone esta modalidad y a quién beneficia.

Cómo votar en blanco

Votar en blanco en unas elecciones supone no meter dentro del sobre que se depositará en la urna electoral ninguna papeleta, es decir, cuando dentro del sobre no hay nada. Este voto es considerado válido por la ley, de manera que se suma a la lista de votos emitidos que determina el porcentaje mínimo necesario para que un partido consiga representación o no. De esta forma, el voto en blanco es beneficioso para los partidos que presentan más apoyo.

Voto nulo

Hay otro tipo de voto: el voto nulo. Este se da cuando el elector, por ejemplo, mete una papeleta en el sobre con un mensaje, con un dibujo, o añadiendo más de una papeleta dentro. En este caso, el voto se considera nulo e inmediatamente queda invalidado. Este no se suma, por lo que no beneficia a ningún partido.

Abstención

La abstención se da cuando el elector directamente no acude a votar. Esto no influye de ninguna forma en el resultado de las elecciones.

Último CIS

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno (CIS) que se difundió este lunes, el PSC sería el ganador de las elecciones catalanas de este 12 de mayo. El partido liderado por Salvador Illa conseguiría entre el 29,8 y el 33,2% de los votos y mejoraría sus resultados con respecto a 2021, cuando obtuvo el 23%. Por debajo se encontraría Junts. Los de Carles Puigdemont alcanzarían entre el 15,4 y el 18,1% de estimación de voto. Muy cerca se posicionaría ERC, que se proclamaría la tercera fuerza con entre el 15,2 y el 17,9% de los votos.

El Partido Popular, por su parte, sería la cuarta fuerza con una estimación entre 9,6 y el 11,9% de los votos, lo que le produciría una subida tras el 3,85% de 2021. Por debajo quedaría Vox, que se quedaría entre el 5,8 y el 7,5% de estimación en porcentaje de voto. En Comuns Sumar se movería entre el 5 y el 6,7% y la CUP, entre el 3,2 y el 4,6%. Por último, Aliança Catalana, de Sílvia Orriols, podría dar la sorpresa de la noche al convencer, según el CIS, a entre un 3 y un 4,4% de los electores catalanes.

