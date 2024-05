Programa electoral de la CUP para las elecciones de Cataluña 2024

El domingo 12 de mayo tienen lugar las segundas elecciones autonómicas en lo que va de año. Esta vez se trata de la elecciones de Cataluña. Unos comicios que fueron adelantados por el actual presidente de la Generalitat debido a la imposibilidad de sacar unos presupuestos adelante. Ante la vacante de presidente de la comunidad, se presentan como candidatos personalidades tan fuertes como Salvador Illa (PSC), Carles Puigdemont (Junts), Pere Aragonés (ERC) y también Laia Estrada (CUP).

La CUP es un partido que a lo largo de la historia de las elecciones ha ido consiguiendo diferentes resultados. En 2021 logró obtener nueve escaños con Dolors Sabater a la cabeza. Ahora, el partido representado por Laia Estrada, quiere mejorar ese resultado y ampliar su presencia en el Parlament catalán. Esta es la propuesta de su programa electoral para las elecciones catalanas de 2024:

Propuestas económicas de la CUP

La CUP señala desde un principio que "la economía es política y no es mera gestión" y proponen "una Nueva Economía Catalana" basada en "las necesidades del conjunto del pueblo trabajador catalán y el planeta" y "no en el lucro de unos pocos". Una economía que priorice "la imprescindible e inmediata transición ecosocial que nos impone la crisis climática y no venda el país al turismo con macroproyectos negacionistas". Apuestan por un reparto de la riqueza y el control público de los sectores estratégicos, además de que se priorice la calidad del trabajo haciendo que "trabajemos menos".

Proponen "crear una distribuidora pública en régimen de propiedad mixta que lleve a cabo tareas de logística y distribución", "impulso del sector secundario necesario para el cierre de cadenas de producción", "impulsar una Red Catalana de Supermercados de titularidad mayoritariamente pública", "definir una cesta básica necesaria y el establecimiento de unos precios asequibles con relación a la renda". Además, tienen como objetivo conseguir una energética pública, una banca pública, una constructora pública, una empresa de telecomunicaciones pública y una farmacéutica pública. Por último, en este aspecto, apuestan por una reindustrialización y un impulso del modelo catalán de la industria.

Por otro lado, la CUP habla de una distribución de la riqueza que pasa por una reforma fiscal, un impuesto al patrimonio, impuesto sobre donaciones y sucesiones, revisión del impuesto sobre el valor añadido, impuestos a las grandes fortunas, incremento progresivo del impuesto sobre la renta, auditoria de la deuda pública (suspender pago de la deuda y de sus intereses), lucha contra el fraude fiscal y fomentar el cooperativismo.

Propuestas ecológicas de la CUP

La CUP hace una crítica a "la explotación de los recursos naturales por parte del capitalismo, así como los sistemas basados en el productivismo desarrollista, en los que se priorizan los beneficios individuales por delante de los colectivos". Esto, señalan que "nos ha llevado a una crisis socioambiental sin precedentes en la historia humana". El partido propone "impulsar una transición ecologista de fondo para avanzar hacia una sociedad ecológicamente racional fundamentada en la planificación económica, la reorganización ecológica y democrática de la producción y la nacionalización y colectivización de los medios de producción". Todo ello con el objetivo de sitúa en el centro "las necesidades humanas y la protección climática".

Proponen una revisión de las políticas desarrollistas que fomentan el turismo masivo, la especulación urbanística, el uso del vehículo privado y el aumento de consumo de los combustibles fósiles. Además, defiende la gestión 100% pública, directa y transparente de todo el ciclo del agua y la defensa del derecho de los animales (incluyendo en este último aspecto, no permitir espectáculos y festividades que impliquen el maltrado físico y mental de los animales".

Propuestas sobre el territorio de la CUP

Reordenamiento territorial: reequilibrio y equidad territorial. "Cambios legislativos sustanciales y revisiones del planeamiento territorial y urbanístico que resulten necesarias, "Nuevas formas de organización administrativa en el territorio que simplifiquen las existentes. "Reforzar el papel de los ayuntamientos". En cuanto a la despoblación, prometen "revertir el despoblamiento a través de una descongestión ordenada de actividades económicas desde las conurbaciones, políticas específicas de vivienda, mejoras de las infraestructuras, etc., así como unas políticas territoriales y fiscales dirigidas a alcanzar estos objetivos".

Propuestas sobre transporte de la CUP

Conexión a través del transporte público todas las comarcas, "sin depender de la radialidad de las áreas metropolitanas". Proponen desplegar una red de autobuses intercomarcales, hacer el ferrocarril la columna vertebral del sistema de transporte público, apuesta por el transporte nocturno, impulsar un Corredor Mediterráneo y el uso de la bicicleta.

Propuestas sobre educación de la CUP

Alegan que hay que "hay que trabajar por un Acuerdo Nacional y una Nueva Ley de educación en Cataluña". Para ello, aseguran que es necesario "poner en marcha un proceso donde participen todos los agentes de la comunidad educativa", "derogando la LEC" y haciendo una nueva ley que garantice el 6% del PIB en inversión y obtener recursos suficientes para una educación de calidad. Quieren "conseguir terminar con la segregación endémica del sistema educativo catalán, una red pública única y gratuita de la guardería a la educación postobligatoria, elaborar un plan de trabajo de salud mental y emocional y dejar de financiar las escuelas privadas y elitistas".

En este caso, respecto a la lengua catalana, señalan que quieren derogar la ley que certifica el fin de la inmersión lingüística, blindar el catalán como única lengua vehicular escolar, redactar un proyecto único en este aspecto para todas las escuelas, etc.

Propuestas sociales de la CUP

Respecto a feminismo y derechos LGTBI, la CUP propone el impulso de un Observatorio de las Violencias Machistas de Cataluña, atención y recuperación integral de las mujeres que han padecido violencia machista, mantener la fiscalía única por la violencia de género, ayuda económica a las víctimas de violencia de género, protocolos de ayuda institucional y sensibilización, trabajar por la equidad anticonceptiva, combatir la ofensiva de la ultraderecha contra los derechos sexuales y reproducción, hacer una ley integral y efectiva para las personas LGBTI.

A esto hay que añadir sus planes "antirracismo", que giran en torno a hacer una recogida de datos oficiales y una elaboración de los indicadores necesarios para el conocimiento del estado de la población racializada en diferentes ámbitos como la sanidad, la educación y la participación social.

En otros aspectos, la CUP habla de amnistía para los exiliados políticos, memoria histórica y reformar el poder judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com