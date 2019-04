El tribunal 'pone firme' a un mosso independentista

El portavoz de Mossos per la Independencia, la sectorial de la policía de la Asamblea Nacional Catalana, Albert Donaire, ha tenido que ser advertido por el tribunal durante su declaración como testigo, en la que ha negado haber tenido relación con el que fuera presidente de esta entidad Jordi Sànchez -para quien se reclaman 17 años de cárcel por rebelión- ni haber acordado con él o con otros dirigentes de esta organización cuál debería ser el papel de la policía autonómica durante el referéndum del 1-O.

"No se me está juzgando aquí", ha espetado el testigo al abogado y secretario general de Vox, después de que éste le preguntara por un mensaje que publicó en la red social Twitter el 6 de septiembre de 2017 diciendo que "como mosso" estaba al lado del Govern para que se pudiera celebrar el 1-O, acompañándolo de una foto en la que aparecía cuadrándose uniformado ante una 'estelada'. El enfrentamiento que parecía que iba a producirse entre abogado y testigo ha sido evitado por el magistrado Marchena, que ha conminado al mosso a no "confundir el escenario": "Usted ha sido citado como testigo y se va a limitar a contestar las preguntas. Es un agente de la autoridad y está ante la autoridad judicial. Eso sí, diga la verdad y si no me oye decir que la pregunta es improcedente tiene que contestar, como agente de la autoridad debe saber cual es su deber".

También te puede interesar...

Juicio al 'procés'