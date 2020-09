El PP promueve una reforma para impedir los indultos a condenados por rebelión o sedición

El Partido Popular llevará al Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma de la ley de indultos para que no se pueda conceder esta medida de gracia a personas condenadas por delitos como los de sedición y rebelión. Esta iniciativa de PP se produce después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase que la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del 'procés' comenzará la próxima semana y afirmase que es su "obligación" dar trámite a las peticiones presentadas. La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha avanzado que su partido va a registrar la proposición de ley. El Grupo Popular ya presentó en la pasada legislatura una iniciativa similar en el Congreso -no llegó a debatirse y decayó con la convocatoria de elecciones-. El presidente del PP, Pablo Casado había declarado que "si Sánchez no defiende los intereses de España, si se le cae ya la careta y revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el PP sí está dispuesto a defender a España".

La polémica se cruza con otra, que tampoco se calma, la de la ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Precisamente, al administrarse la Justicia en nombre del rey, si se llegan a aprobar los indultos los tendría que firmar Felipe VI.

Recurso de Ciudadanos

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de "intolerable" que el Gobierno se plantee indultar "a quienes dieron un golpe a la democracia" insistiendo en que "si se le ocurre hacerlo" lo recurrirán ante el Tribunal Supremo, igual que han anunciado PP y Vox. Esta polémica ha sorprendido a Ciudadanos cuando está negociando los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno.

Obligación de tramitar

Sin embargo, los socialistas, ven la situación con normalidad y hasta obligada. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que el ejecutivo “no puede dejar de tramitar una petición de indulto”, ya que de hacerlo estaría “prevaricando” y eso sí que sería un “escándalo”.

Lo mismo las nacionalistas. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que ve "con buenos ojos" la posibilidad de que los presos catalanes condenados por el "procés" reciban el indulto. Esteban ha recordado que el PNV siempre se ha mostrado en contra de los procesamientos y de la "judicialización del conflicto en Cataluña", porque "los problemas políticos no se arreglan a través de los tribunales sino a través del diálogo y de las soluciones políticas”.