El Parlament decidirá este lunes si retira a Quim Torra su acta de diputado

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, se ha mostrado convencido de que la Mesa de la cámara catalana no aceptará mañana, lunes, despojar al president Quim Torra del acta de diputado y se ratificará en que la Junta Electoral "no tiene competencia ni autoridad" para ello.

En declaraciones a TV3, Costa ha asegurado que cree que "la Mesa se ratificará en lo que ya ha decidido en anteriores reuniones y es que sólo los órganos parlamentarios pueden decidir poner fin al mandato de un diputado y que, por tanto, la Junta Electoral no tiene ninguna competencia ni autoridad para decirle a una persona votada por los ciudadanos catalanes que deja de ser miembro del Parlament".

Costa, que es diputado de JxCat, ha insistido en que "no hay ninguna circunstancia que nos lleve a cambiar nuestro punto de vista ni las decisiones tomadas". Preguntado si ello puede llevar a la Mesa a desobedecer a la Junta Electoral, el vicepresidente primero del Parlament ha subrayado que "el Parlament no desobedece porque la Junta no es nadie para dar órdenes" y ha recordado que "ésa es también la postura de la fiscalía del Estado y de la mitad de la Junta Electoral".

Costa considera que el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), se ha manifestado "claramente" en la misma línea y ha destacado que "no veo ninguna discrepancia entre lo que decimos nosotros y lo que dice él".

La Junta Electoral Provincial (JEP) inadmitió ayer el recurso presentado el viernes por Quim Torra por falta de "fundamento" y mantiene que debe dejar su acta de diputado en el Parlament y que la cámara comunique el nombre de su sustituto.

Roger Torrent, como presidente del Parlament, tiene hasta mañana, lunes, para decidir si obedece al Tribunal Supremo y cumple la orden de la JEC de retirar el acta de diputado a Torra o si opta por dejar que el president vote en la cámara catalana, con el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.