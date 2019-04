El Parlament celebra su primer pleno tras la investidura de Torra a la espera de que se constituya el nuevo Govern

El Parlament celebra ya su primer pleno tras la investidura de Quim Torra a la espera de que se constituya el nuevo Govern y de que el presidente dé cuenta de él.

Es habitual que el presidente de la Generalitat comparezca en el primer pleno que se celebra tras su investidura para presentar a su equipo, pero no podrá ser así en este pleno: la fila reservada para el Govern sigue vacía y Torra no comparecerá para presentar a su Ejecutivo porque aún no lo tiene.

Torra se ha sentado en solitario en la fila reservada al Govern al ser él el único que ha tomado posesión.

El exconseller y diputado de ERC Toni Comín ha renunciado a votar delegadamente en el pleno de este viernes a la espera de que la Mesa resuelva su situación la próxima semana.