El ministro del Interior, Grande-Marlaska, anuncia el traslado de inmigrantes a instalaciones de Defensa y se niega a dimitir

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no va a dimitir después de que la Policía facilitara la salida de más de 200 inmigrantes del muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, sin un lugar donde ir. "No, no voy a dimitir", ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al ser preguntado por la diputada del PP Ana Belén Vázquez si pensaba dimitir "por su incompetencia" para gestionar la crisis provocada por la llegada masiva de inmigrantes a Canarias.

Investigación

Grande-Marlaska ha subrayado que su departamento está investigando "lo ocurrido" en Arguineguín y ha avanzado que se tomarán las "medidas necesarias" y que "si se observa que ha habido descoordinación", no tendrá "inconveniente en reconocerlo". Entre 200 y 250 inmigrantes magrebíes que permanecían en ese muelle, junto a otras 2.000 personas, fueron conducidos por la Policía fuera de esas instalaciones y posteriormente trasladados en autobuses fletados por el ayuntamiento de Mogán ante la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas, sin que nadie les ofreciera un lugar donde pernoctar. Una parte de ellos, finalmente, pasaron la noche en un complejo turístico por las gestiones urgentes de las autoridades locales. Antes, vecinos de la zona les atendieron llevando agua y alimentos.

La diputada canaria Ana Oramas también ha pedido la dimisión del ministro y ha hecho una dura intervención en el Congreso sobre la dramática situación de las islas.

Traslado a Barranco Seco

El ministro del Interior ha anunciado que comienza el traslado de inmigrantes alojados en instalaciones provisionales, desbordadas, a las cedidas por el Ministerio de Defensa en diferentes puntos de las islas. Los primeros serán llevados a Barranco Seco.