La solidaridad de los vecinos ha sido clave para varios rescates durante la tormenta en Gran Canaria

Gran Canaria ha vuelto a demostrar su capacidad de respuesta en momentos de crisis. Este lunes, 3 de marzo, una fuerte tromba de agua sorprendió a la isla, anegando calles y provocando situaciones de emergencia

Los vecinos ayudan en un rescate

Una de esas emergencias es el caso de un Citröen rojo que fue arrastrado por la fuerza del agua mientras estaba aparcado. El propietario del vehículo, al percatarse de la situación, logró abrirlo y colocar la palanca de cambios en punto muerto, facilitando el rescate. En ese momento, varios vecinos se unieron para evitar que el coche fuera arrastrado por la corriente. Gracias a su esfuerzo conjunto, lograron estabilizar el turismo y evitar daños mayores.

Un rescate in extremis en Las Bachilleras

Otro episodio destacado fue el vivido en Telde, en el barranco de las Bachilleras, donde un vecino, Ramón Vera, se convirtió en héroe al salvar a su vecina Johana, atrapada en su coche en plena inundación. Desde su casa, Ramón observó cómo el agua comenzaba a llevarse el vehículo sin notar al principio que había alguien dentro.

"Estaba limpiando el cristal y pidiendo ayuda porque no podía abrir el coche", relata Ramón. Sin dudarlo, intentó lanzarle una cuerda. Finalmente, y como el coche fue arrastrado por la corriente hacia una zona más segura, se lanzó al agua y logró sacarla justo antes de que el coche continuara su curso por el barranco. Todo quedó registrado en un vídeo grabado por su hijo y otros vecinos. Ramón se muestra humilde: “hice lo que cualquiera habría hecho, no se puede dejar a una persona en esa situación y no ayudarla”.

Un coche perdido en alta mar

No todos los conductores corrieron con la misma suerte. Agustín Ojeda, vecino de Salinetas, vio cómo su coche terminaba en el mar tras ser arrastrado por la fuerza del agua. "Saqué el coche para irnos a comer, salí un momento y vi que empezó a moverse. En un instante, terminó en el mar", explica.

Afortunadamente, un retraso en su salida evitó una posible tragedia. "Tardamos en salir de casa porque mi esposa aún se estaba arreglando. De no haber sido así, podríamos haber estado dentro del coche", reflexiona Ojeda.

Consecuencias de la tormenta

En Telde, se registraron alrededor de 80 llamadas de emergencia por inundaciones y el desbordamiento de los barrancos de Ojos de Garza, El Calero y Bachilleras. Las autoridades han activado la alerta y piden a la población extremar precauciones.

Los servicios de emergencia han trabajado sin descanso para despejar las calles y evitar nuevos incidentes. En Telde, el Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de los vecinos y de los equipos de rescate: “ayer Telde demostró que es un pueblo unido", declaró el alcalde Juan Antonio Peña. Las imágenes de estos rescates se han hecho virales al ser compartidas en redes sociales.

