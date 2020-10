El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dice que el rey puede ir ahora a Barcelona porque es diferente al 1-O

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha declarado en Onda Cero que ahora han cambiado algunas cosas y no hay problema para el rey vaya a Barcelona, no como cuando el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, una polémica que desde su punto de vista no tiene importancia: "Es un capítulo que se debe quedar en anécdota".

Para Campo, lo que ha cambiado es que ya ha pasado el aniversario del referéndum independentista del 1-O y ya se difundió la decisión sobre la inhabilitación de Quim Torra.

y justifica que era fácil provocar tensión, por lo que lo evitaron. Pero insiste en que "quien quiera asociar eso a un desafecto por el Rey y por la Monarquía del Gobierno, se equivoca".

El rey, acompañado del presidente del Gobierno estará el día 9 en la ciudad condal para una entrega de premios, pero ahora "hay algunos elementos diferenciales", que han quitado crispación al ambiente político en la comunidad. Ha añadido que junto con Andalucía, Cataluña es la comunidad autónoma que más veces ha visitado el monarca.