El mayor de los Mossos agredece la Medalla de Honor del Parlament tras los atentados: "No estuvimos a tiempo, y mejoraremos desde el rigor y la humildad"

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha reivindicado este domingo la "profesionalidad, la bondad y la honestidad" de sus 17.000 agentes y ha dicho que trabajan en defensa de valores como el respeto a la vida, a la tolerancia, a la diversidad, a la libertad y, en definitiva, a los derechos humanos.

Lo ha manifestado en el acto de entrega de la Medalla de Honor del Parlament a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona, la Policía Local de Cambrils y los Servicios de Emergencias, una distinción que se decidió tras los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

El responsable de la policía catalana ha argumentado que reivindicar al cuerpo no excluye que no deben olvidar que aquel día no pudieron evitarlo: "No estuvimos a tiempo", y ha prometido mejorar desde el rigor, desde la humildad y desde la exigencia.

Trapero ha sido el encargado de hablar en nombre de todos los galardonados, y ha citado uno por uno los nombres de las 16 víctimas que se registraron en el atentado, lamentando que son "16 proyectos de vidas" truncados por el terror.

Ha asegurado que todos los premiados tienen una vocación de servicios público que pasa por atender tanto "a los poderosos como a los débiles", y ha agradecido las muestras de reconocimiento que recibieron tras los atentados.

Con esta medalla el Parlament reconoce la dedicación, esfuerzo y valentía de los policías y de los servicios de emergencias ante "unos hechos traumáticos de una extrema violencia", y ensalza la profesionalidad, determinación y espíritu de servicio con la que reaccionaron aquellos días.