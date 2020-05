El mareo de la concejala de Vox, Arantxa Cabello, paraliza el pleno del Ayuntamiento de Madrid

La edil de Vox, Arantxa Cabello, ha sufrido un mareo durante el pleno en el Ayuntamiento de Madrid durante su intervención provocando un receso de varios minutos.

Cabello ha tenido que parar su intervención diciendo que se estaba mareando. Momento en el que su compañero, Javier Ortega Smith, se ha levantado de su asiento y le ha ofrecido una pastilla a Cabello.

El presidente del pleno ha pedido una recesión de cinco minutos aunque se han alargado unos 15 minutos mientras el SAMUR atendía a la concejala.

Minutos después Cabello ha retomado su intervención donde ha comenzado desde el minuto cero y donde ha vuelto pidiendo perdón entre risas y donde ha dicho que "he tenido una pájara y no me encontraba nada bien y ha venido el SAMUR. Agradezco también la atención que han tenido todos ustedes conmigo".

En este pleno se ha aprobado de manera definitiva la operación de Madrid Nuevo Norte que se llevará a cabo en fases durante 25 años con la construcción de edificios y zonas verdes entre Plaza Castilla y Las Tablas, en Madrid.