El Gobierno respalda el acuerdo en Navarra con Bildu y Casado lo considera una ofensa a las víctimas

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha respaldado el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Ejecutivo de Navarra, encabezado por el PSN, y EH Bildu, y ha subrayado que para llegar a estos pactos "se trata de hablar de cifras" y no de otras "pretensiones" que pueda tener el partido independentista. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz ha sido preguntada por este acuerdo a pesar de las manifestaciones del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que su partido no pactaría con EH Bildu. María Jesús Montero ha defendido que los gobiernos autonómicos busquen la estabilidad, especialmente para sacar adelante los presupuestos, y ha añadido que la relación entre fuerzas políticas legales, ha precisado, "no es nueva".

El presidente del PP, Pablo Casado, se revolvió contra el pacto presupuestario del PSOE con EH Bildu en Navarra, lo que consideró toda “una ofensa para las víctimas del terrorismo”. Así se pronunció en un apunte en Twitter después de que EH Bildu informase de que ha alcanzado un preacuerdo de Presupuestos con el Gobierno de Navarra que dirige la socialista María Chivite. “Es una ofensa para las víctimas del terrorismo que el PSOE pacte los Presupuestos en Navarra con Bildu, los mismos que ni siquiera condenan los asesinatos de ETA”, denunció Casado, que rescató de la hemeroteca la “palabra de Sánchez” sobre su política de pactos. Así, compartió un vídeo de una antigua entrevista en la que se escucha al presidente del Gobierno decir que “con EH Bildu no vamos a pactar”. “Si quiere lo digo cinco veces o 20”, insistía en aquella conversación Sánchez.