El Gobierno niega que la reforma del Código Penal sea parte de la negociación con el independentismo catalán

Sobre la mesa está cómo actualizar el delito de sedición y rebelión. El Gobierno quiere evitar, entre otras cosas, que Europa vuelva a rectificar algunas decisiones españolas.

Aunque algunas voces socialistas como la de Emiliano García-Page apuntan que debe haber "límites que no supongan la impunidad". Desde el Gobierno insisten en que no se habla con los independentistas y una posible reforma no formaría parte en absoluto de la mesa de diálogo.

La Generalitat sin embargo les contradice y asegura que la reforma sí está sobre la mesa de diálogo.

Desde el PP Teodoro García Egea señala que la reforma del Código Penal que quiere hacer el Ejecutivo para revisar la actual tipificación de los delitos de rebelión y sedición busca "aministiar" a los líderes independentistas "condenados por intentar un golpe al Estado", entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Según ha añadido, esta "reforma Junqueras" persigue devolverle su escaño y lograr el apoyo de ERC al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020.