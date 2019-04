Catalá advierte de que "Cataluña no puede destinar presupuesto a materias que no le competen"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido al Gobierno catalán de que no puede incluir en los presupuestos de la Generalitat partidas para cuestiones para las que no tiene competencias, como la celebración de un referéndum, aunque ha eludido anticipar si el Ejecutivo central impugnará esa ley.



Catalá, a preguntas de los periodistas en los pasillos del Senado, ha planteado que el Gobierno hará la evaluación jurídica que corresponda una vez que la ley de presupuestos de la Generalitat esté aprobada.



El proyecto de presupuestos presentado hoy por el vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, contempla por una parte una partida de 5 millones para procesos electorales y, por otro lado, 800.000 euros en otra partida para procesos participativos, aunque no hablan explícitamente del referéndum previsto para 2017.



El ministro ha recordado que todas las comunidades están sometidas al cumplimiento de la ley y ninguna está por encima de ella, de modo que no pueden presupuestar partidas para asuntos que no son competencias de una comunidad.



No obstante, ha rehusado anticipar la "conflictividad" y ha planteado que cuando la ley se tramite, si existe alguna discrepancia, existen mecanismos para encontrar una solución "incluso antes de la impugnación".



En ese contexto, ha insistido en que el Gobierno tiene "la firme voluntad" de abrir espacios de diálogo, consenso y entendimiento en toda España, pero también de vigilancia y de hacer cumplir la ley