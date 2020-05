El exministro Miguel Sebastián: "Son prematuras las medidas de desescalada del confinamiento por coronavirus"

Este lunes comienza la desescalada de las medidas de confinamiento por coronavirus, muy cuestionada por algunos expertos. Entre los primeros que alertaron del riesgo que suponía el coronavirus y aconsejaron confinar a la población cuanto antes está el exministro de Industria y profesor de Economía Miguel Sebastián. Responde en directo a las preguntas de Mónica Carrillo y Matías Prats en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Cómo valora usted el plan de desescalada?

Considero que es un poco prematuro porque yo hubiera esperado a llegar a los casos 0, que es lo que fue lo que hicieron en China. En cualquier caso, en algunos territorios sí que estamos listos para la desescalada, aunque me gustaría tener información por provincias.

¿Por qué en los fines de semana tienden a mejorar los indicadores?

Hay un efecto fin de semana claramente en los test, o se hacen menos o se reportan menos resultados. Ahora entramos claramente en una semana decisiva y hay que ver si nos podemos acercar lo máximo posible a los casos 0, aunque quizás estas explosiones de júbilo de la gente saliendo a la calle no invitan mucho al optimismo.

¿Qué le hizo ver tan claro el riesgo que se avecinaba con el coronavirus?

A mí siempre me ha interesado el tema de las pandemias por motivos personales. Mi abuelo murió en la gripe de 1918, cuando mi padre tenía 6 años, y mi madre murió muy joven de Sida en 1987. Entonces, siempre que hay una pandemia me despierta mucho interés. Además, tengo un buen amigo que vive en China y que me alertó de lo que estaba pasando ya en enero y empecé a recopilar datos.

¿Cómo de duro será el golpe económico y social para España?

Lo primero es que la crisis sanitaria se termine totalmente y con eso la gente empezará a perder el miedo y a recuperar algunos hábitos. Además, necesitamos que las empresas sobrevivan a esta crisis. La idea tanto de los ERTE como de la liquidez a través del ICO es una muy buena iniciativa para sostener el tejido empresarial. El sector servicios es muy importante en nuestro país y es el que ha parado prácticamente de forma total, quitando algunos comercios.

¿Qué cree que va a ocurrir en la votación de la prórroga del estado de alarma?

Yo espero que haya una aprobación porque sería un desastre que no la hubiera porque necesitamos tener restricciones a la movilidad territorial. Me sorprende, incluso, que la prórroga del estado de alarma se discuta. Otra cosa es que haya más diálogo, que tienen razón los que dicen que hay poco.