El exjuez Santiago Vidal se desdice ante el juez y asegura que no había contrastado datos cuando hablaba sobre el 'procés'

El exsenador de ERC, Santi Vidal, se desdice. Pese a que lo aseguró en público, ahora insiste en que no sabe si el Govern obtuvo datos fiscales de los catalanes de manera ilegal ni tampoco si destinó una partida para el referéndum. "Estas manifestaciones yo no las había contrastado y por tanto, no puedo decir de ninguna de las maneras que sean ciertas, en absoluto" declaraba Vidal.

Lo ha dicho ante el juez que investiga el 1-O durante un interrogatorio en el que también el exmagistrado del Tribunal Constitucional Pi-Sunyer ha dado marcha atrás. Dice que no tuvo ninguna relación con el referéndum, "yo tampoco iba insistiendo cada día", asegura.

Unas declaraciones judiciales en las que incluso se produjeron discusiones con el juez. "Trabaje usted que para eso le paga su cliente, yo no soy su esclavo " le dice a la abogada de uno de los investigados.

Momentos de tensión en una investigación crucial para esclarecer cómo fueron los preparativos y la posterior celebración del referéndum ilegal en Cataluña.