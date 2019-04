Rajoy insiste en que mantendrá el diálogo con Cataluña y reconoce una charla reciente con Puigdemont

Lo hecho hecho está. Es la valoración que hacen desde Moncloa sobre el 'divorcio' de José María Aznar y Mariano Rajoy; aseguran que llevaba tiempo fraguándose y que ambos estaban decididos a que fuera amistoso. De hecho, la relación entre los dos no es mala, apuntan en el entorno del presidente del Gobierno.

Incluso, la conversación telefónica que este martes mantuvieron fue cordial. Aznar le dijo a Rajoy que no tenía sentido seguir presidiendo el PP si su fundación FAES ya no estaba vinculada al PP, y el jefe del Ejecutivo estuvo de acuerdo.

Con todo, este miércoles, en la copa de Navidad en el Palacio de la Moncloa, Rajoy ha optado por no hablar de este asunto. Sí ha reconocido que ha vuelto a hablar por teléfono con Carles Puigdemont recientemente. No obstante, siguen sin tener cita para verse y el presidente de la Generalitat no piensa acudir a la conferencia de presidentes autonómicos cuando la convoque Rajoy.