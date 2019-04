El abogado Gonzalo Boye, sobre Valtonyc: "El enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la Corona se entienden de otra forma en Bélgica"

valora la libertad de expresión

Boye, que ha preferido no contestar "de momento" a la pregunta de si el rapero Valtonyc ha contactado con él, ha explicado que en Bélgica "hay grupos musicales que tienen canciones tanto o más fuertes" que las del rapero mallorquín "con las que se puede estar de acuerdo, o no, otra cosa es que no tengan derecho siquiera a manifestarse sin que se les vea criminalizados".