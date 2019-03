Eguiguren matiza: "En algunos ámbitos de Madrid se echa en falta a ETA"

"En Madrid con ETA se vivía mejor". Esa fue la frase de la polémica, que se recogió en una entrevista al presidente del PSOE vasco, Jesús Eguiguren, en el diario Gara, afín a los independentistas.

La editorial de Gara también es la que publica su libro, que ha presentado este miércoles y que aprovecha para, en primer lugar, negar estas declaraciones. "Sería un imbécil y un malvado", valora. Ha pedido perdón, pero con matices. Según dice ahora, es "en determinados ámbitos de Madrid" en los que se echa en falta a ETA.

Eguiguren también lanza un mensaje a Patxi López, que no es otro que el Partido Socialista vasco tiene que ser independiente del PSOE, al estilo del PSC de los catalanes. No quiere dedos que les digan lo que tienen que hacer.

También apuesta por una Euskal Herria con Navarra y un pacto para gobernar con la izquierda abertzale, aunque haya que renunciar a principios. Dicho todo esto, denuncia una campaña contra él y niega que en su partido no le apoyen.

Pero las críticas le llegan precisamente de la mano derecha de Rubalcaba. Según Elena Valenciano, en el PSOE no comparten "muchas de las afirmaciones de Eguiguren. Me alegro de que haya rectificado las del otro día que eran bastante graves". Lo que no se plantean es cesarle en su cargo.