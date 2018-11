JxCat critica que las manifestaciones se hagan contra las listas de espera en Sanidad y no por la independencia: "Estas cuestiones no son las esenciales"

Médicos de primaria y de la sanidad concertada, profesores, investigadores y estudiantes universitarios y bomberos han coincidido este miércoles en Cataluña en una jornada de huelga y protestas por sus condiciones laborales y para reclamar que se reviertan los recortes que sufrieron en los años de la crisis.

Estas movilizaciones sociales han puesto nerviosos a algunos dirigentes independentistas, entre ellos el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, el hombre de Puigdemont y Torra en el parlamento autonómico. Les ha dicho a los manifestantes que sus problemas no son asuntos esenciales, que no hay que pelearse por migajas y que lo importante es votar la independencia.

"Nos distraemos con cuestiones que no son las esenciales. Que si 85 días de lista de espera, que si deberían ser 82... Nos estamos peleando por las migajas porque no hay medios y porque no los tendremos nunca si no hacemos el salto a la República", ha declarado en una entrevista radiofónica.

Ni esteladas entre los carteles o las pancartas de médicos y profesores, ni consignas a favor de la independencia, esta vez las reclamaciones de los bomberos, o de los profesionales de la educación y la sanidad señalan al gobierno catalán: que tiene las competencias y, según los manifestantes, también la responsabilidad de gestionar mejor los servicios públicos.

Unas protestas en la calle que para los partidos de la oposición son la consecuencia de no prestar atención a los problemas diarios y de verdad.

La Generalitat negocia y al mismo tiempo da a entender que lo importante es seguir dando pasos hacia la República, que solo con la independencia parte de los problemas quedarían resueltos en días.