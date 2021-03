Edmundo Bal, sobre el PP: "Han abierto su caja B y están dispuestos a pagar lo que haga falta para comprar a gente de Cs"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha advertido de que el Partido Popular ha lanzado una campaña por toda España para "comprar voluntades y personas".

Así lo indicaba en una declaración sin preguntas en la sede nacional del partido. Ha asegurado que desde el PP están dispuestos a "a pagar lo que haga falta para comprar a gente de Ciudadanos".

Edmundo Bal ha indicado que en las próximas semanas, España verá cómo "personas que se metieron en política para defender la honradez y la limpieza" en un partido como Ciudadanos se van a pasar al "partido de Bárcenas, de la caja b, de los sobres, de los que se van de su sede porque esta sucia".

Frente a ellos estarán quienes "creemos en la dignidad, los que no vamos a aceptar que nos compren y vamos a seguir aquí peleando contra la corrupción, por la libertad; no nos vamos a mover".

El portavoz de la formación naranja ha proclamado seguidamente que está orgulloso de ser de un partido que "no robamos dinero, no robamos vacunas, no compramos voluntades, somos valientes, decentes, honrados".

Por ello, ha hecho un llamamiento a "todos esos españoles honrados que no tienen caja b, que se vacunan cuando toca, que aman la libertad y la igualdad" para decirles que "van a seguir teniendo su casa aquí en esta sede, que es una sede limpia".

Salida de Fran Hervías de Ciudadanos

El exsecretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha anunciado que se suma al Partido Popular porque está convencido de que es el "único proyecto" que puede ganar a Pedro Sánchez y que, su votara en Madrid, votaría a Isabel Díaz Ayuso. Para él, Ciudadanos se ha convertido en "una muleta más del sanchismo".