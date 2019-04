Echenique: "Tachar las asambleas de Podemos de poco democráticas no tiene sentido"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha respondido a las acusaciones de los errejonistas que dicen que el próximo congreso está hecho a la carta para que lo gane Pablo Iglesias. "Yo no lo he escuchado, va a haber democracia, no sólo vamos a elegir el proyecto político y la nueva dirección. Además vamos a decidir como votamos", ha puntualizado.