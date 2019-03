Duran i Lleida tilda de "error innecesario" la decisión del Tribunal Constitucional

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, ha considerado que es un "error innecesario" que el Tribunal Constitucional anule parcialmente la declaración de soberanía del Parlament.



"Respeto la decisión -judicial- pero la considero un error innecesario", ha afirmado el líder de Unió en su cuenta de Twitter.



El democristiano ha subrayado que el texto sobre el que se ha pronunciado el TC es "una declaración política y no una norma de derecho positivo".



El alto tribunal ha anulado este martes por unanimidad la declaración aprobada en el Parlament en enero de 2013 en el punto en que definía a Cataluña como un "sujeto jurídico y político soberano" y que fue impugnada por el Gobierno, aunque ha declarado constitucional la referencia al "derecho a decidir".



ERC: "La hoja de ruta hacia la consulta no debe moverse"

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Pere Aragonès, ha afirmado que la resolución del Tribunal Constitucional "no tendrá ningún efecto", y que "la hoja de ruta hacia la consulta no debe moverse ni un milímetro".



Según Pere Aragonès, "la resolución no tendrá ningún efecto jurídico, puesto que lo que aprobó el Parlament con una amplia mayoría es una resolución de soberanía que expresa una voluntad política y las voluntades políticas no se pueden anular".



En su opinión, lo que ha hecho el TC "es entrar en el juego de la ideología y de los parlamentos", ante lo cual "la respuesta tiene que ser seguir como teníamos previsto, no movernos ni un milímetro en la hoja de ruta hacia la consulta aprobada por este Parlament, no sólo por mayoría absoluta, sino que llega a casi las dos terceras partes" de la Cámara autonómica.



Según este mismo portavoz republicano, "la opinión expresada por todo un Parlamento con una mayoría amplísima tiene mucho más valor que una decisión adoptada por doce personas designadas a dedo por dos partidos, PP y PSOE".



Según Pere Aragonès, en cualquier caso, la respuesta más efectiva al TC "no la darán unos diputados encerrados en un despacho, sino la gente en la calle el 9 de noviembre votando en favor de la independencia de Cataluña".