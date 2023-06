Divorcio del centro derecha en Navarra de cara a las elecciones generales

No ha habido acuerdo y por primera vez desde comienzos de la democracia, en concreto desde 1981, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y PP no se presentarán juntos -con toda probabilidad- a las elecciones generales. A no ser que se llegue a un acuerdo “in extremis” antes de las 23:59 (cosa que parece poco probable) habrá dos listas con sus respectivas siglas, dos partidos de centro derecha para representar a Navarra en el Congreso de los diputados, lo que con casi toda seguridad dejará fuera de la cámara baja a los diputados del PP en la comunidad foral, a tenor de los resultados extrapolados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Actualmente, Navarra tiene cinco escaños en el Congreso, que en 2019 se repartieron de la siguiente forma: dos para Navarra Suma (coalición de UPN, PP y Ciudadanos) y uno para PSN, otro para Podemos y el último para EH Bildu.

Tensas negociaciones

El PP había ofrecido a UPN integrar a sus diputados en una candidatura única bajo las siglas del PP, propuesta que el presidente de UPN; Javier Esparza, calificó de “chiste”.

Por su parte, los regionalistas ofrecieron al PP concurrir en coalición, reservándose para ellos los dos primeros puestos de la lista al congreso y dejando al PP la designación del tercer nombre. En el Senado, los regionalistas ofrecían al PP los puestos dos y tres, pero se reservaban el primer nombre. El PP rechazó esta propuesta y contraofertó que UPN dispusiera del primer nombre de la lista al Congreso pero que dejara al PP el segundo. Finalmente, Esparza ha rechazado también esta última propuesta, insistiendo en que UPN tiene que ocupan las dos primeras plazas.

Algo de historia

Así las cosas, UPN y PP concurrirán por separado por primera. UPN y PP -antes Alianza Popular- han concurrido siempre en las elecciones generales desde 1982 (UPN se fundó en 1979 como una escisión de UCD). Además, desde 1991 y hasta 2008 el PP dejó de existir en Navarra tras un acuerdo político con los regionalistas con el que los miembros del PP de Navarra se integraron en UPN a cambio de que los diputados regionalistas formasen parte del grupo del PP en el Congreso.