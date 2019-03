División de opiniones en el PSOE tras reconocer Felipe González a Cataluña como nación

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha sorpendido al reconocer en un periódico que está a favor de que en la Constitución española se reconozca a Cataluña como nación y que la identidad catalana, la lengua y la cultura sean realidades “intocables”.

La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Carme Chacón, ha afirmado que "no hay que caer en nominalismos en un momento como este". "Ahora no vamos a caer en eso", ha subrayado la política catalana, contraria a abrir en este momento el debate sobre cómo denominar a Cataluña en una eventual reforma constitucional, a pesar de lo cual ha recordado que ella misma ya escribió hace meses un artículo en un medio nacional con Felipe González a favor de Cataluña como nación.

No obstante, Chacón ha sostenido que su partido tiene la "valentía suficiente" para saber que España necesita reformar su Carta Magna, pero ha defendido que ésta hay que "hacerla con seguridad y con consensos, que hay que tejer como hicieron los padres de la Constitución".

Las discrepancias internas entre los socialistas en este asunto podrían, sin embargo, volver a un primer plano a pocas semanas de las elecciones catalanas, por lo que Chacón ha preferido centrarse en atacar al independentismo a su llegada al Comité Federal del PSOE.

A ese respecto, ha advertido a los catalanes de que quien les dice que con la secesión se estarían "independizando de Aznar y del Palacio de la Moncloa" les está "engañando" y de que de quien les "están independizando es de Europa".

Tras considerar una "evidencia" lo que indicó el primer ministro británico, David Cameron, sobre que la separación de España situaría a Cataluña automáticamente fuera de la Unión Europea, ha hecho hincapié en que, cuando un territorio se secesiona unilateralmente, "se va a la cola de los países que quieren entrar en la UE".

La exministra, que ha lamentado el "desgarro" que la política independentista de Artur Mas está provocando entre los catalanes y entre los catalanes y el resto de los españoles, ha pedido a "toda la gente de corazón que quiere a Cataluña como es, unida y mestiza, (...) que no se quede en casa el (día) 27". "Tienen que ir y participar y decir basta ya de esto", les ha animado, convencida de que CDC "tiene que regenerarse en la oposición".

Por su parte, el primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat de Cataluña, Miquel Iceta, ha celebrado que el expresidente del Gobierno se haya mostrado partidario de reformar la Constitución para reconocer a Cataluña como nación, una opción que ha recordado que él ha apoyado desde siempre.

"Yo lo he defendido siempre y me alegro una vez más de coincidir con él", ha dicho antes de la reunión del Comité Federal del PSOE en declaraciones a los periodistas. Iceta ha considerado que en Cataluña la solución no es la independencia, pero tampoco el "inmovilismo" que, a su juicio, representa el PP, y ha instado a tender puentes y evitar enfrentamientos.

Sobre posible pactos tras las elecciones catalanas con otros partidos como ICV o Podemos, el candidato socialista se ha mostrado dispuesto a "hablar con todo el mundo", aunque ha apuntado también que el candidato 'popular' a la Generalitat, Xabier García Albiol, "no es una persona para hablar de unidad".

Ha abogado por un "acuerdo amplio" que resuelva los problemas de la gente y que busque un nuevo acuerdo con el resto de España que sea sometido a referéndum de todos los españoles, como plantean los socialistas en su propuesta para reformar la Constitución.