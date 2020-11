División en el PSOE por el pacto de Sánchez con Bildu para los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evita hablar sobre su pacto con Bildu. Hoy, en su visita a Pamplona, los periodistas le han preguntado hasta tres veces por el asunto que ya ha provocado división dentro del PSOE.

No ha hablado ni a la entrada ni después de su intervención en Pamplona donde ha anunciado el Plan de Recuperación, ni siquiera se ha permitido a los medios de comunicación hacer preguntas.

"No hay tiempo que perder"

En su discurso, Pedro Sánchez, sólo ha afirmado que los Presupuestos urgen: "No hay tiempo que perder" ha dicho el jefe del Ejecutivo.

No aclara por qué pacta con Bildu, en contra de lo que siempre han dicho, desde su partido y otros miembros del gobierno como Carmen Calvo, en el pasado.

Ese cambio, esa estrategia no la comparten algunos dirigentes socialistas. Lo dice bien claro Emiliano García Page: "Es doloroso, lo de Bildu no tiene un pase" dice el presidente de Castilla-La Mancha.

"Autómatas sin alma"

Y lamenta que Podemos marque la agenda del Gobierno. El Presidente del Gobierno de Extremadura, Guillermo Fernández, ya ha dicho que siente "náuseas al pensar en ese pacto".

Y en la misma línea están otros cargos del PSOE, como Susana Díaz o exdirigentes como Nicolás Redondo que acusa al Gobierno de convertirse en "autómatas sin alma".

El PSOE de Sánchez intenta zanjar este debate. Y en general, respaldan el pacto con Bildu:" Lo que me llama la atención es qué grupo no apoya unos Presupuestos como éstos" ha asegurado el ministro de Justicia Juan Carlos Campo quien ve normal pactar con Bildu y no que otros partidos - como el PP- rechacen los presupuestos.