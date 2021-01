El discurso de Julio Anguita que se ha hecho viral tras la 'rave' de Llinars: "Creéis que sois rebeldes y no sois rebeldes"

Casi cuarenta horas después de su inicio, los Mossos d'Esquadra han puesto fin este sábado a la macrofiesta ilegal que comenzó el jueves en Llinars del Vallès (Barcelona), con la participación de unas 300 personas, y cuyos organizadores, dos de los cuales han sido detenidos, preveían alargarla hasta el lunes, día 4.

Del total de denunciados, un centenar son españoles, 35 son franceses, diez italianos, tres andorranos y el resto de Austria, Países Bajos y Luxemburgo.

La fiesta ilegal ha creado un gran malestar en parte de la población que no ve oportuno que se celebren fiestas de este calibre en mitad de la pandemia del coronavirus.

Algunos ''tuiteros' han reflexionado sobre las drogas y la juventud. En especial, se ha hecho viral un discurso de Julio Anguita, dirigente de Izquierda Unida y del PCE. El discurso forma parte de una entrevista para 'Cultura por el Cambio'.

"Los que estáis en vuestra casa y pasáis de política, empezad a leer otras cosas. Soltad vuestro rollo. Creéis que sois rebeldes, no sois rebeldes. El rebelde es el que se cuestiona lo que hay. Porque le contestéis mal a vuestra madre o a vuestro padre no sois rebeldes. Eso es falta de educación, pero no es rebeldía. (...) A mí la pose rebelde me sienta muy mal. Estos que dicen: ‘Yo soy muy rebelde. Yo soy anarquista’. Si te vieran los anarquistas de verdad te hubieran pegado tres hostias porque te las mereces. Anarquista era Durruti. Pregúntale si pasaba de todo".

Julio Anguita: líder de la antigua izquierda y referente de la nueva

El histórico dirigente de Izquierda Unida Julio Anguita falleció el pasado mes de mayo a los 78 años después de que hace una semana fuera ingresado en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca.

Julio Anguita, malagueño de 1941, comenzó a ser conocido sobre todo por su largo periodo de alcalde de Córdoba. Su profesión era maestro, pero desde las primeras elecciones locales de la Transición –1979– se convirtió en un referente de la izquierda, en competencia muchas veces con los socialistas.