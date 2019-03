La dirección del PSOE critica con dureza el encuentro de Zapatero con Pablo Iglesias

En el PSOE no hay término medio a la hora de valorar la reunión que José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo con el líder de Podemos. Hay quienes lo ven mal y no entienden las razones de este encuentro. Luz Rodríguez ha sido muy contundente al afirmar que “no entiendo a santo de qué, se reúne el expresidente del gobierno socialista con los dirigentes de Podemos. Me parece un sinsentido político”. Por su parte, Tomás Gómez cree que Zapatero debería haber llamado a Pedro Sánchez para comentarle la reunión.

Fuentes del PSOE confirman que Zapatero informó a Pedro Sánchez, pero fue después de que tuviese conocimiento del polémico encuentro. Carme Chacón prefiere, sin embargo, quitar importancia al encuentro. Por su parte, el que organizó el conclave, José Bono, gran conocedor de los medios de comunicación, da a entender que no calibró la repercusión que iba a tener.

Desde Andalucía, Susana Díaz ha querido trasladar su apoyo, ayuda y colaboración a Pedro Sánchez, en un momento, que ha calificado como muy complicado. Mientras, mantiene, un día más la incógnita sobre el adelanto electoral en Andalucía. La presidenta de la Junta anuncia que la decisión está cerca.