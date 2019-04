Los diputados de Madrid recogen acreditaciones sin saber quién les gobernará

Todos los diputados electos a la Asamblea de Madrid han coincidido este lunes en la Junta Electoral Provincial para recoger las credenciales de su proclamación a fin poder adquirir el martes su condición de diputados en el pleno de la Cámara regional, aunque aún no hay acuerdo sobre la composición de la Mesa.



Antes de recoger su credencial, Cifuentes dijo que espera poder "llegar a un acuerdo lo antes posible" y "formar una mayoría estable de gobierno". Ha indicado que en la reunión con el cabeza de lista de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se empezará a hablar, "por primera vez", del documento que le ha enviado esta fuerza.



Ángel Gabilondo, por su lado, ha señalado que de no lograr Cifuentes un acuerdo de gobierno, él se siente en la "obligación" de buscar una alternativa "para que sea gobernable Madrid". "Si me corresponde hacerlo lo haré vinculado a programas y proyectos en los que creo, de políticas públicas, de buen empleo y de regeneración democrática".



El líder regional de Podemos, José Manuel López, se ha quejado de que el PP "no esté hablando" con su grupo para la investidura. Ha declinado responder por un supuesto apoyo de Podemos a Gabilondo y ha agregado que "después se verá", una vez resuelta la negociación de la Mesa de la Asamblea.



Por su parte, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, entregará esta tarde a Cifuentes el "pacto contra la corrupción y por la regeneración democrática" en la región, un decálogo innegociable y cuya firma es condición previa para cualquier negociación posterior.