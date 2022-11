Dimite el diputado foral de Guipúzcoa Harkaitz Millán tras ser detenido por un altercado en un pub de San Sebastián

El diputado guipuzcoano de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Harkaitz Millán, del PSE, ha presentado la dimisión tras haber sido detenido la madrugada del domingo acusado de atentado contra la autoridad, después de protagonizar un altercado en un pub.

Ocurrió pasadas las dos de la madrugada en un local de la Parte de Vieja de San Sebastián. Según el relato de algunos testigos, Harkaitz Millán tuvo un incidente con una mujer a la que comenzó a molestar y terminó insultando.

Los miembros de seguridad del pub decidieron sacarle a la calle donde se personaron varias dotaciones de la Ertzantza. El ya ex diputado, con claros síntomas de embriaguez, además de recordar que era un alto cargo político de la diputación foral, acabó abalanzándose contra un ertzaina, por lo que se procedió a su detención e ingresó durante unas horas en el calabozo de la comisaria de Ondarreta

Horas después del incidente, Harkaitz Millán presentó, por “razones de ámbito privado que no tienen que ver con la actividad política” su dimisión a la dirección del PSE en Guipúzcoa. Una renuncia que fue inmediatamente aceptada.

Millán, que ha decidido no explicar públicamente los detalles de lo ocurrido, sí ha pedido disculpas a través de una breve conversación con el 'Diario Vasco' en la que afirma “no recordar casi nada. Solo recuerdo haber estado tomando algo en el ¡BE! Club y luego amanecer en los calabozos de Ondarreta. No sé si alguien me echó algo en la bebida o no"

Respecto al incidente con la mujer, el político ha querido aclarar: “Soy gay y no creo que estuviera molestando a una chica, me parece bastante inverosímil". Tras la dimisión de Harkaitz Millan, la hasta ahora directora general de cultura del ente foral será la nueva diputada de Cultura de la diputación de Gipuzkoa.