Díaz pide al PP que "limpien su casa como yo estoy limpiando la mía" de corruptos

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reiterado en el Parlamento su compromiso contra la corrupción y ha pedido al PP-A que, "si de verdad quieren combatirla, limpien su casa como yo estoy limpiando en la mía" en lugar de plantear pactos "en los que los ciudadanos no creen y de los que ya están hartos".

Díaz se ha pronunciado de este modo en la sesión de control al gobierno en respuesta al portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, que ha defendido que "los ciudadanos no están hartos de pactos contra la corrupción" sino "hasta las narices de corrupción, de verla atacando a la Justicia y de que no den responsabilidades del dinero defraudado y robado para que aparezca y se devuelva a los andaluces".

La jefa del Ejecutivo andaluz ha garantizado a Rojas que a ella no la va escuchar "distinguir entre corruptos buenos y malos como hacen en su partido" y le ha recordado que fue hace un año a ver al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para proponerle "un pacto de todos para combatir de verdad la corrupción". "Y no me contestó", ha lamentado.