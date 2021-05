La derecha carga tras la detención de un trabajador de Podemos por los altercados en el mitin de Vox en Vallecas

Vox ha anunciado que ampliará la denuncia para saber si hay responsabilidad directa de Pablo Iglesias tras la detención de uno de los trabajadores de Podemos por los altercados en el mitin del partido de Santiago Abascal en Vallecas. Isabel Díaz Ayuso acusa al líder morado de enviar matones a los actos de los demás partidos, mientras que Iglesias se desvincula de los detenidos en la recta final de las elecciones de Madrid.

Las reacciones de los partidos

Podemos no esconde que el manifestante detenido es trabajador y afiliado del partido, pero, dice Iglesias, no es su escolta. "Todos mis escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía", asegura.

Vox, por su parte, anuncia que le denunciará y Rocío Monasterio, su candidata añade: "Ya sabían que miembros de Podemos habían estado lanzando adoquines y no dijeron nada y todos se plegaron al líder de la violencia, que era Pablo Iglesias"

Ayuso ha entrado en la polémica incluyendo al Gobierno: "Ocultado por el ministro del Interior, ha habido unos matones a sueldo de Podemos que han agredido a nuestros policías, aquellas personas que, entre otras cosas, nos hablan de libertad".

Desde Ciudadanos creen que no puede haber distinciones. "Para Iglesias hay una violencia condenable y hay una violencia disculpable, y nosotros decimos que toda la violencia es mala", ha señalado el candidato Edmundo Bal.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha sido casi irónico: "Ya sé que yo no tengo pinta de que me han dado con una porra, pero me han dado".

Nada en el discurso de Más Madrid, el que la candidata Mónica García sí que ha criticado a Ayuso y a su eslogan: "La libertad que nos han ofrecido es entre contagiarte leve o ir a la UCI".