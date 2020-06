Denegada la libertad condicional para Julián Muñoz

El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Málaga ha denegado la concesión de libertad condicional al exalcalde de Marbella Julián Muñoz. El juez considera que conceder el derecho de libertad condicional supondría "vulnerar el equilibrio constitucional" entre el más absoluto respeto a la dignidad que toda persona debe poseer y el deber de cumplimiento de las penas impuestas. Además, el juez explica que en los informes médicos remitidos tanto por el centro penitenciario como por el forense "existe un error", que asegura que Muñoz no padece una enfermedad terminal, sino una patología "grave e incurable".

De este modo, según el criterio del servicio médico del centro penitenciario, el exalcalde de Marbella ha pasado de tener un "pronóstico desfavorable a corto de plazo de 1 a 5 años" de vida a uno desfavorable a largo plazo "de 5 a 10 años". Explica en este mismo aspecto que el interno ha pasado "de requerir asistencia importante y atención médica frecuente" a poder "cuidar de sí mismo", aunque matiza que Muñoz no puede desarrollar una actividad normal o trabajar. El facultativo considera que "no existe contradicción médica para su traslado a un centro de integración social siempre que pueda asistir a las diversas citas médicas extrapenitenciarias que tiene programadas y que pueda seguir el tratamiento prescrito".

En el auto se expone además la necesidad de "dar adecuado cumplimiento a las penas impuestas atendiendo a cada caso concreto y el deber de dar también cumplimiento a las resoluciones judiciales firmes que se hayan dictado". Ante los diferentes hechos expuestos, el juez de Vigilancia ha acordado que "en este momento" no hay motivos para "suspender la ejecución del resto de la pena impuesta" a Julián Muñoz y, en consecuencia, "no procede tampoco en este momento el otorgamiento de la libertad condicional". El auto por parte del Juzgado de Vigilancia no es firme, por lo que puede ser recurrido ante el propio juzgado y en apelación ante la Audiencia de Málaga.

El exalcalde de Marbella sale este viernes de la cárcel cumpliendo de este modo su permiso de fin de semana dado que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria instó a aplicarle el tercer grado y los permisos ordinarios. El abogado de Muñoz, Antonio José García, ha señalado que, a pesar de la denegación por parte de la Justicia de la libertad condicional, esto no supondrá que su cliente no pueda disfrutar de sus permisos de fin de semana.

Julián Muñoz cumple condenada por un delito de blanqueo de capitales y cohecho, por fraude, por dos delitos contra la ordenación del territorio, otro de prevaricación y uno de urbanismo. Las condenas impuestas en la actualidad suman un total de diecinueve años y doce meses de cárcel.