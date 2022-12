Defensa considera que "existen indicios de que los sobres con explosivos vienen del territorio español"

En las últimas 24 horas se ha conocido el envío de 5 cartas con material explosivo a distintos edificios en España. Uno de esos sobres, llegó al Palacio de la Moncloa el pasado 24 de noviembre dirigido a Pedro Sánchez. Ante estos acontecimientos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha comparecido para explicar cómo avanza la investigación.

Aunque la investigación todavía está en las fases iniciales, el secretario de Estado de Seguridad ha avanzado que la principal hipótesis es que "existen inicios de que los sobres fueran del propio territorio español". "Puede existir algún dato que determine el origen pero por respeto guardamos ese dato", ha explicado.

En cuanto a las cartas, Pérez ha detallado la sucesión de los hechos. Ayer, tras el suceso en la Embajada de Ucrania, la Audiencia Nacional, incoó la causa y asumió las diligencias. Fue en ese momento, "ante la similitud de los hechos" se ha informado este jueves desde Moncloa de que Pedro Sánchez recibió una carta similar.

Además, la carta al Ministerio de Defensa ha llegado entre las 3 y las 4 de la mañana y en torno a las 10:00 horas se ha desactivado. Este sobre iba dirigido a la ministra Margarita Robles. En el mismo sentido, la carta que deflagró en la Embajada de Ucrania iba destinada al Embajador, la recibida en la compañía de Zaragoza al director de la misma y la interceptada en la base aérea de Torrejón de Ardoz tenía como destinatario final al director de los servicios de satélites.

¿Qué contenían los sobres?

El secretario de Estado de Seguridad no ha querido dar más detalles sobre el contenido de los sobres. Sí que ha insistido en que "todos son marrones, con material de fabricación casera y de características similares". No obstante, siempre se ha referido al concepto "deflagración" en lugar de explosión pero no ha querido detallar cuál podría haber sido el alcance en caso de burlar los filtros de seguridad, como tampoco ha detallado si contenían algún tipo de metralla.

Así, ha precisado que solo uno se ha conseguido neutralizar sin detonar, lo que permitirá el análisis completo del sobre y su material que, ha avanzado, "es pirotécnico". Debido a que se acaba de iniciar la investigación, tampoco ha informado si sucesos similares han ocurrido en otros países europeos o no europeos.

Aunque la carta destinada el presidente del Gobierno se recibió el día 24, no ha sido hasta este jueves cuando se ha informado a la Audiencia Nacional porque los servicios de seguridad "recopilan información y la ponen en conocimiento cuando está madura", insistiendo también en que al ser el primer sobre "no se podía relacionar con nada".

"Lo importante no es pensar si va a haber más, sino que se han tomado medidas para neutralizar la amenaza", ha explicado. De esta forma, tampoco se valora "por el momento" elevar el nivel de alerta terrorista, aunque sí se ha dado orden de extremar las precauciones en edificios públicos.