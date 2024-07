La declaración del rector de la Complutense sobre la Cátedra de Begoña Gómez: "Dijo que me quería conocer"

El confidencial ha publicado la declaración completa del rector de la Universidad Complutense de Madrid(UCM), Joaquín Goyache, como testigo ante el juez del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el pasado 5 de julio. Esta declaración se enmarca en la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El rector de la UCM, Joaquín Goyache, ha detallado en su declaración los procedimientos y circunstancias alrededor de la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, dirigida por Begoña Gómez. Según Goyache, desde julio de 2022 ocupa el cargo de rector, delegando competencias en el vicerrector, Sr. Coello de Portugal, desde enero de 2023.

La creación y la financiación de la cátedra

La cátedra, creada a finales de octubre de 2020, fue financiada inicialmente por Reale Seguros y Fundación La Caixa, y posteriormente se han unido otras entidades como la ONCE. Las exigencias para la creación de una cátedra extraordinaria incluyen un mínimo de financiación y el interés de la misma. La cátedra puede ser dirigida por un académico de la universidad o por un externo, en cuyo caso se requiere un codirector interno.

Begoña Gómez fue designada inicialmente para dirigir la cátedra debido a su experiencia en el sector empresarial y su contacto con Pymes. La sugerencia de su nombramiento provino de la comisión de seguimiento. Goyache aclaró que no redactó cartas de recomendación para Gómez y que el pago de 60.000 euros fue realizado por la universidad.

Una investigación en curso

El juez Peinado decidió cambiar la condición procesal de Goyache de testigo a investigado, citándolo nuevamente para el próximo 29 de julio. Las facturas relacionadas con la cátedra investigada ya superan los 100.000 euros, según informó El Confidencial. Durante su declaración, Goyache señaló que la intervención de la universidad emitió un informe negativo sobre una factura de 24.200 euros para una plataforma de software.

En julio de 2020, Goyache recibió una llamada de Begoña Gómez y se reunió con ella en el Palacio de la Moncloa: "Dijo que me quería conocer", asegura. Aseguró que no conoce personalmente a Juan Carlos Barrabés y que la comisión de seguimiento no tiene constancia de su participación. Goyache también mencionó que la universidad recurre a agentes externos para desarrollar proyectos cuando no tienen capacidad interna.

La cátedra se encuentra en la Escuela de Gobierno de la universidad y ha pasado por varias fases administrativas. Goyache explicó que la elección de Gómez se debió a su experiencia, aunque no recordó qué titulación aportó Gómez para el puesto. Destacó que Begoña Gómez ya colaboraba con la universidad desde hace tiempo, y que había impartido clases y codirigido diplomas universitarios.

A preguntas del juez, Goyache confirmó que en el curso 2012-2013 se ofreció a Gómez el curso de codirectora y en 2020 una cátedra. La universidad tiene convenios con el Instituto de Empresa, aunque Goyache aseguró que lo confirmará desde su despacho. Reiteró que el software relacionado con la cátedra no se gestionó con medios de la facultad.

