¿Deberes sí o deberes no? Los políticos no se ponen de acuerdo sobre si hay que eliminarlos

Los diputados del Congreso no consiguen ponerse de acuerdo sobre si deben eliminarse o no los deberes escolares, aunque son mayoría los que piensan que demasiadas tareas en casa no son beneficiosas para los alumnos.

Coincidiendo con el debate de una proposición no de ley del PSOE en la Comisión de Educación, algunos de los políticos que han acudido al pleno han mostrado su descontento con la "excesiva carga" que suponen en ocasiones las tareas escolares, como ha criticado, por ejemplo, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó.

"Creo que los niños tienen que trabajar aunque puede que a veces lo hagan demasiado", ha añadido el diputado de la formación naranja, que es partidario de que se mantengan los ejercicios de estudio fuera del horario escolar, pero no de una forma desmesurada.

Para el líder de este partido, Albert Rivera, el debate no se sitúa en que se encarguen deberes o no, sino en que estos sean "útiles". Ha añadido además que la tarea de decidir su contenido debe recaer en pedagogos, docentes y padres, y no en los políticos.

"El debate no es de cantidad sino de calidad", ha concluido. Su compañero de bancada, Félix Álvarez, coincide en que no hay que "ahogar" a los alumnos en deberes, mientras que Carlos Floriano, del PP, piensa que entre 45 minutos y una hora de trabajo es un tiempo adecuado de estudio complementario.

Diputados de Unidos Podemos, sin embargo, no consideran que los encargos escolares sean un buen aliciente para la formación de los niños y optan por eliminarlos del programa escolar.

El diputado de En Comú Podem y secretario tercero de la Mesa del Congreso, Marcelo Exposito, ha defendido que los niños deben tener el máximo tiempo posible libre para invertir en "otras actividades formativas" que impliquen un desarrollo formativo y que puedan ser "consensuadas" entre familias y docentes.

De la misma manera se ha expresado el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, que es partidario de eliminar los deberes y sustituir el tiempo que se dedican a ellos a "aprender de otra manera", sea jugando o socializando, entre otras cosas.

Por su parte, la diputada del PSOE María Luz Martínez Seijó, ha descrito los objetivos de la proposición no de ley que se debate en la Comisión de esta tarde, entre los que la "conciliación" de los niños con sus familias y la "garantía de poder disfrutar" de su tiempo libre son prioritarios.

La proposición surge, según ha señalado, de un "reclamo social" presentado a través de una campaña de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) que busca "recuperar el tiempo familiar" y reclama que las próximas vacaciones navideñas estén libres de deberes escolares y de exámenes a la vuelta.