¿Qué sanciones establece el reglamento del Congreso para el caso de que un parlamentario protagonice un incidente grave?

Hay un debate sobre la mesa, ya no centrado tanto en las malas formas. De lo que ahora se habla es del castigo para dar ejemplo. Hay uno muy habitual: el "abandone la tribuna". Que se lo digan a Joan Tardá, que va acumulando experiencia. Lo máximo que hemos llegado a ver es el "abandone el hemiciclo", expulsión con reverencia de Martínez Pujalte.

La bronca, por lo tanto, no es nueva. Pero el mal comportamiento no es patrimonio español. En la Cámara de los Comunes en Reino Unido es habitual ver cómo se expulsa a diputados que no atienden a las reglas o que no retiran insultos.

En Italia, una veintena de diputados del movimiento Cinco Estrellas han sido suspendidos durante dos semanas por sacar unos folios con mensajes.

Comparemos ahora con España. ¿Qué ocurre cuando un diputado como Joan Coscubiela se desnuda mientras habla? Algunos dicen que no basta. Y es que las normas del Congreso se regulan con una ley orgánica que quizá se ha quedado un poco antigua o demasiado. Era 1982, el 10 de febrero, cuando se publicaba el reglamento del Congreso.

Por cierto, en caso de desorden grave sí contempla la expulsión. Incluso la suspensión a un diputado por hasta un mes. Si hay que endurecer o no ese castigo está precisamente en sus manos.