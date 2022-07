Debate estado de la nación hoy en directo: Pedro Sánchez anuncia nuevos impuestos y trenes gratis

Pedro Sánchez ha dicho que "este Gobierno siempre ha defendido a la gente de a pie" y ha pedido el compromiso de las empresas para que la crisis no afecta a los más vulnerables: "No elegimos gobernar en situaciones críticas, pero tenemos clara la ruta y las prioridades, gobernaremos para la mayoría social de España. No hay nada más poderoso que el esfuerzo colectivo", ha afirmado.