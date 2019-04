Dastis, sobre Julian Assange: "Está tratando de manipular y de afectar al desarrollo democrático natural en Cataluña"

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, sobre la visita del ideólogo independentista Oriol Soler al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres donde está asilado, ha señalado que hay "muchos indicios que apuntan a que este señor y otros están tratando de intervenir y de manipular y de afectar a lo que debe ser un desarrollo democrático normal en Cataluña". "Eso es así. Hay informaciones que apuntan en esa dirección", agregó.

Dastis informará a sus homólogos de la Unión Europea (UE) sobre los casos de "desinformación" y "manipulación" desde Rusia a través de internet para tratar de influir en la crisis catalana. "Abordaré la cuestión de la intervención o cómo se han desarrollado las cuestiones de desinformación, manipulación en torno al referendo (independentista del 1 de octubre) y a los acontecimientos posteriores en Cataluña", indicó Dastis a la prensa a su llegada a un Consejo de Ministros comunitarios de Exteriores.

En esta reunión, los ministros europeos harán un balance de los grupos de trabajo específicos de comunicación estratégica (los StratCom) puestos en marcha para combatir la desinformación rusa o de grupos terroristas como el Daesh, así como en los Balcanes occidentales.

"No voy a plantear nada en particular. Lo que voy a hacer es dejar constancia de cómo en otras áreas, no sólo en nuestra vecindad oriental pero también en otras áreas, se plantean estas situaciones de manipulación y desinformación", comentó el jefe de la diplomacia española. Según Dastis, "se ha comprobado" la intervención rusa en la crisis catalana. "Hay datos sobre cómo el tráfico en las redes posterior al referendo pasó particularmente por redes situadas en Rusia y en otros países", aseguró.