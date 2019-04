Dante Fachin anuncia su dimisión y deja Podemos porque "no es una herramienta útil"

El secretario general de Podem Cataluña, Albano Dante Fachin, ha anunciado este lunes que deja la Secretaría General de Podem y la militancia del partido tras la "intervención" que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho de la marca catalana al convocar desde Madrid una consulta a las bases sobre participar en las elecciones del 21 de diciembre en coalición con CatComú.

En una rueda de prensa, ha explicado que las formas de las dirección estatal de Podemos van en contra de las que se le suponen a la formación y, como Fachin entiende que no se corresponde con las formas de hacer de Podem, toma esta decisión: "Dimitiré como secretario general cuando termine esta rueda de prensa y dejaré la militancia de Podem y de Podemos".

Añade que son muchos los círculos de la marca catalana que tachan a la decisión de Iglesias de "delirante y de que ha metido la pata otra vez", ha explicado que todavía no se lo ha comunicado a Iglesias y ha adelantado que pese a que miembros de la ejecutiva le han transmitido que le seguirán, les ha pedido que esperen y no liguen su decisión de dimitir a la del resto de la dirección catalana.

"Pablo Iglesias vuelve a meter la pata como ya hizo el 1-O, que dijo que no participaría y las bases dijeron después que sí lo harían. Otra vez Iglesias vuelve a demostrar la poca capacidad de entender qué pasa en Catalunya", ha reprochado Fachin. que ha relatado el número de veces y las fechas concretas que ha tratado de ponerse en contacto con Iglesias y que no le ha devuelto la llamada --desde julio--.

Ha recordado que Podem lleva semanas diciendo que la mejor manera de solucionar la situación que vive Catalunya es el diálogo, y ha lamentado que se haya optado por tomar decisiones sin diálogo ni garantías: "En Madrid se da un orden y en Barcelona ICV y BComú acata esa orden".

Recuerda que "los inscritos en Podem decidieron no confluir sin garantías" con la formación impulsada por Xavier Domènech y Ada Colau, algo que Fachin considera dinamitado, y añade que Podem solicitó a Podemos hacer una consulta para participar en el referéndum del 1-O y que la dirección Estatal les dijo que no, porque no había tiempo para organizarla y porque se necesitaba más tiempo aún para auditar los resultados, algo de lo que ahora prescinden.

La decisión de convocar una Asamblea para consultar a los inscritos sobre el 21-D tomada por Iglesias responde a la solicitud de varios círculos catalanes, pero Fachin incide en que han pedido las actas de solicitud y no se las han facilitado. Además, afea que CatComú haya tomado decisiones antes de saber si contará con Podem -como que su candidato será Xavier Domènech- y critica que se desconozcan otras como si van a celebrar primarias para hacer su lista.

Fachin revela tiene partido registrado y ha hablado con ERC y CUP para 21-D

El hasta ahora secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, ha revelado haber hablado con ERC , la CUP y Procés Constituent para llegar a posibles "preacuerdos" que permitan un "frente electoral", y ha dicho que ya hay registrado un partido que se podría usar de forma instrumental para tal efecto.

En rueda de prensa en la sede de Podem, en Barcelona, Fachin ha señalado que no acepta la división entre independentistas y no independentistas y que esta posible lista debería fundarse en "valores de profundidad democrática".

"Yo no ficharé para un partido para ir a las elecciones del 21-D", ha señalado, "pero si podemos constituir algún tipo de frente colectivamente sí acudiríamos", ha aseverado.

Fachin ha explicado que él y el resto del sector crítico que también abandonará la organización podrían utilizar un partido que hace tiempo que está registrado, ya que este martes es la fecha límite para presentar formaciones políticas para las elecciones del 21-D: "El calendario nos obliga a presentar cosas en horas", ha lamentado en este sentido.

En caso de llegar a "preacuerdos" para este "frente electoral", ha explicado, se llamaría a la militancia de Podem "que no acepta la imposición" de la dirección estatal a "valorarlos" y tomar parte del proyecto.

Fachin ha dicho que ha hablado con "organizaciones y partidos cercanos, de izquierda por decirlo de alguna forma" y que, por tanto, "es difícil" que este futurible espacio se pueda "compartir" con el PDeCAT. "La idea no es la de ningún fichaje, sino que gente diversa llegue a acuerdos amplios" tal y como ha ocurrido a la hora de defender las votaciones del 1-O, ha insistido Fachin.