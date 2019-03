La CUP sigue rechazando que Mas sea presidente de la Generalitat

El diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas ha advertido de que su formación sigue rechazando que el presidente Artur Mas sea reelegido en el cargo, aunque siguen abiertos a continuar negociando con JxSí. Lo ha dicho en Manresa durante uno de los discursos para cerrar el Debat Nacional de los dirigentes de la formación con su militancia para debatir la marcha de sus negociaciones postelectorales con JxSí, y durante el acto le han aclamado los asistentes al grito 'Alerta Convergència, se nos acaba la paciencia".

"Continuaremos proponiendo, discutiendo, esforzándonos y sentados a la mesa hasta que definitivamente se nos ponga sobre la mesa un proceso de ruptura, un plan de choque (social) y una Presidencia que no recaiga en la persona de Artur Mas", ha dicho.

Después de celebrar durante todo el día un intenso debate sobre los cuatro escenarios a considerar, los 1.200 militantes y simpatizantes de la CUP han realizado una votación, que ha arrojado el siguiente resultado: el 'no' a Mas ha obtenido 823 votos, mientras que el 'sí condicionado' ha logrado 434; que los partidarios de esperar a después de las elecciones del 20-D han sido 139 y los de ir a unas elecciones en marzo, 574. La CUP, sin embargo, se ha emplazado a seguir negociando con Junts pel Sí y también a convocar una Asamblea Nacional decisoria que aún no tiene fecha concreta.

Los resultados de la asamblea en el pabellón Nou Congost de Manresa han sido anunciados por Benet Salelles, quien ha apuntado que "los de JxSí dicen que se han movido mucho y que nosotros no, pero si continúan proponiendo al mismo candidato, no vemos que lo que dicen se base en hechos", y en este punto, ha indicado que los miembros de la CUP "les hemos propuesto hasta cinco soluciones distintas".

Salelles ha dicho que "quien se ha movido somos nosotros, y al otro lado no quieren cambiar nada que tenga que ver con las privatizaciones o los recortes". Ha explicado, sin embargo, que "seguiremos sentados en la mesa de negociación hasta que nos pongan encima de la mesa un plan de choque, un proceso de ruptura y un candidato a la presidencia que no recaiga en Artur Mas".

En la misma línea, la diputada y dirigente de Endavant -uno de los sectores de la CUP- Anna Gabriel ha confirmado que la última palabra en lo que respecta a las negociaciones la tendrá una Asamblea Nacional, pero que "a partir de mañana seguiremos trabajando y proponiendo, aunque se nos ha pedido que pasemos a la ofensiva, que apretemos el acelerador". "Queremos respuestas concretas, que se reorienten las mesas de negociación, nosotros no les pediremos que asuman nuestro programa, pero no renunciaremos a poner los mínimos necesarios para la gente de este país", ha explicado antes de puntualizar que no es la CUP la que aboga por unas elecciones en marzo.

El exdiputado David Fernàndez ha agradecido el apoyo con el que cuenta el proyecto de la CUP y ha apuntado que su formación nunca ha sido partidaria de firmar cheques en blanco, aunque ha admitido que hay una negociación "a contrarreloj y parece que el tiempo se acaba". Según Fernàndez, "hemos venido a ganar y no fallaremos nunca a la libertad política de nuestro pueblo, ni tampoco a la justicia social y a la ruptura democrática".

La diputada Gabriela Serra ha afirmado que "nos tienen miedo porque nos quieren homologados, encorsetados y miedosos" y la CUP "no es nada de esto", y ha advertido que "CUP sólo hay una, es un puño, y en casa discutimos y somos fieles en nuestras posiciones, pero cuando salimos fuera actuamos como una única fuerza". "Nosotros no llevamos sólo cinco años de independentismo, sino más de treinta", ha subrayado en una alusión indirecta a CDC.