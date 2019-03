La CUP mantiene su 'no' a Mas y reitera que nadie "es imprescindible"

El líder de la CUP en el Parlament, Antonio Baños, ha afirmado que su formación mantiene su 'no' a la investidura como presidente de la Generalitat del candidato de Junts pel Sí, Artur Mas, entre otros motivos porque no cree "en el todo o nada" y en que "todo quede parado por una sola persona".

Según ha indicado Baños, la CUP seguirá insistiendo en que, antes de empezar a hablar sobre "quién" puede ser el próximo presidente de la Generalitat, hay que acordar "el qué, el cómo y el cuándo" en relación con la hoja de ruta hacia la independencia tras el 27S.

Además, ha añadido, es preciso "ponernos de acuerdo sobre prioridades sociales como la de aplicar un plan de choque contra la pobreza", ha señalado, o sobre la actitud de "desobediencia" ante leyes y decretos suspendidos por el Tribunal Constitucional.

Ha señalado, no obstante, que "cuando empecemos a hablar sobre el 'quién', evidentemente nosotros no creemos en el todo o nada ni en el Mas o nadie, lo hemos dicho desde antes de las elecciones". Según este líder de la CUP, "todo el mundo es necesario pero nadie es imprescindible y, como decía (el escritor) Salvador Espriu, todo un pueblo no puede quedarse parado por una persona".

Espriu, ha recordado, dijo que "a veces es necesario que una persona muera por un pueblo pero nunca que un pueblo muera por una persona", ante lo que ha señalado: "ahora no se trata de que muera nadie, pero tampoco que todo quede parado por una sola persona, esto no tiene ninguna lógica, es sentido común". La CUP, ha recalcado el mismo diputado electo de esta formación de la izquierda independentista, "no cree en los callejones sin salida, sino en las soluciones".

Ante la perspectiva de que las "conversaciones" y las posteriores "negociaciones" con Junts pel Sí se alarguen y que esto comporte que la investidura se atrase, Baños ha recordado que el propio cabeza de lista de Junts pel Sí, Raül Romeva, "reconoce que hay tiempo hasta el 9 de enero".

"Yo entiendo que haya gente que tiene prisa, pero es que ahora todo va en serio, durante años hemos ido reuniendo a mucha gente, y ahora que ya la tenemos, se trata de fundar una república", ha subrayado.