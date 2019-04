El cuñado de Barberá: "Si me entero de que mi mujer da 1.000 euros, la corro a bofetadas"

El abogado José María Corbín, esposo de Asunción Barberá, hermana de la excaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá, ha asegurado que su mujer "no sabía nada" del presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, que se está investigando en el caso Imelsa, y ha agregado: "Permitidme la licencia; si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas, ni ha dado ni se los ha pedido nadie; es funcionaria de carrera y esto ya me duele un poco más".

El letrado, que se encarga de la representación de la exsecretaria del grupo municipal 'popular' María del Carmen García Fuster --una de las personas detenidas en la Operación Taula-- se ha manifestado en estos términos en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde se han reanudado las declaraciones de concejales, exediles y asesores del PP investigados por blanqueo.

Corbín, que ha mantenido una actitud irónica y altiva con la prensa, ha llegado diciendo que iba a los juzgados por un tema de acciones bancarias. Cuando los medios le han comenzado a preguntar por el caso Imelsa y por su cuñada, Rita Barberá, en concreto sobre qué piensa de su aforamiento, ha contestado: "No pienso porque el saber ocupa lugar, creo que el Barcelona va a pasar esta tarde a la final (de la Copa del Rey)".

Sobre por qué no habla la exalcaldesa, ha dicho que "ella sabrá" y ha considerado que "cuando sepa de qué la acusan, tendrá que dar alguna explicación; habrá que ver qué pruebas tienen, porque a lo mejor es mentira".

En este punto, ha subrayado que el procedimiento está aún bajo secreto y "cuando se levante se verán las cosas; lo mismo se archiva o lo mismo es una causa tremenda y a lo mejor imputan a algún periodista". En el mismo tono, cuando se le ha interrogado por si está asesorando a Rita Barberá, ha replicado que "no aconseja ni a sus hijas".

Ha recalcado que está deseando que se levante el secreto de sumario y entonces, tal vez, estará "encantado" y cambiará de actitud, "como lo hacen Paquirrín, la duquesa de Alba y todos estos".